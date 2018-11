Pet-tac a pagamento, la Lega salernitana contro De Luca: "Dove vogliamo arrivare?"

La Lega salernitana attacca a muso duro il governatore De Luca sulla sospensione degli esami diagnostici nei centri accreditati. “E’ dall’inizio dell’estate che assistiamo ormai impotenti ad una situazione che potrebbe essere definita da terzo mondo” tuonano dalla federazione provinciale di Torrione i fedelissimi di Matteo Salvini.

La polemica

I leghisti, guidati dal segretario Mariano Falcone, entrano nel merito dei disagi per tanti cittadini: “La cosa non ci sconvolgerebbe più di tanto, ormai abituati da anni a vedere questa sospensione arrivare sempre prima, se non fosse per il fatto che anche esami determinanti, che potremmo definire indifferibili e salvavita come ad esempio la Pet-tac, esame fondamentale successivo ad una diagnosi oncologica ormai conclamata, viene negata, pur sapendo quanto sia importante per il prosieguo delle terapie necessarie. Parliamo di un esame che fuori convenzione ha un costo molto elevato che in pochi possono sostenere e che e che dovrebbe essere esentato a prescindere dal provvedimento di sospensione e non lasciato alla discrezionalità ed al buon cuore dei centri diagnostici, come succede in questo momento”.

Di qui la stoccato contro la Giunta di centrosinistra guidata da Enzo De Luca: “Una situazione che si protrae dal mese di giugno e che prende anche altri servizi di diagnostica come ad esempio cardiologia, ferma dal 20 di luglio, e radiologia dal 31 di agosto. Ci chiediamo allora, forti del motto del governatore De Luca sanità mai più ultimi dove vogliamo arrivare? Nel frattempo i cittadini subiscono le conseguenze di una gestione della sanità dilettantistica e gravemente lesiva della salute dei singoli cittadini tra i quali particolarmente a rischio sono gli anziani con pensioni minime, categoria sicuramente tra le più esposte a malattie croniche e che non possono certamente sostenere alti costi ed ai quali va la nostra massima solidarietà, persone che pagano le tasse per avere un servizio inesistente” concludono i salviniani salernitani.