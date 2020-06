Sant'Arsenio, si dimette il sindaco Pica: "Preoccupato per finanziamenti che spero non si perdano"

Il sindaco di Sant’Arsenio Donato Pica si è dimesso. Lo spiega lo stesso primo cittadino, in una lettera: "Le innegabili e ricorrenti difficoltà che accompagnano ormai da un anno l’azione amministrativa, mi inducono ad accelerare i tempi di una decisione valutata e rimandata causa Covid-19. Rassegno le mie dimissioni dalla carica di sindaco, essendo risultate inutili tutte le iniziative assunte sino ad ora“.

Le dimissioni

Come previsto da regolamento, nei prossimi giorni il sindaco incontrerà i rappresentanti del consiglio comunale, per verificare la possibilità di poter continuare la legislatura, in un qualche modo. Il sindaco ha infatti possibilità, entro un determinato numero di giorni, di tornare indietro sulla decisione presa al momento. “Se constaterò il persistere di circostanze negative confermerà le mie determinazioni evitando almeno un lungo commissariamento dell’Ente e consentendo una tranquilla partecipazione al turno elettorale di settembre - dice Pica. Ho agito sempre con la massima correttezza, nel rispetto dei cittadini, a disposizione di tutti, pronto ad assumermi ogni responsabilità. Ma gli interessi generali della comunità rimangono prioritari, per cui ognuno potrà valutare e decidere in piena libertà. Sono rammaricato e preoccupato per il futuro, soprattutto circa la sorte dei molti finanziamenti e dei tanti investimenti in itinere per svariati milioni di euro in tutti i settori, che mi auguro non si perdano per la mancanza di una guida e di un coordinamento e su cui mi riservo di informare in tempi brevi l’opinione pubblica“. Pica era stato eletto nel 2017 come sindaco, con la lista "Insieme per Sant'Arsenio".