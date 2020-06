Flash mob di Fratelli d'Italia a Santa Marina: i messaggi di Cirielli e Iannone

Flash mob, questa mattina, di Fratelli d'Italia a Policastro Bussentino, frazione di Santa Marina in occasione dei festeggiamenti per la Festa della Repubblica. Presenti diversi amministratori locali, dirigenti di partito e simpatizzanti provenienti da vari comuni della provincia che hanno mantenuto il distanziamento sociale anti-Covid. Tra i partecipanti il Questore della Camera dei Deputati Edmondo Cirielli e il senatore Antonio Iannone. A fare gli onori di casa il sindaco Giovanni Fortunato. Il messaggio di Cirielli sui social: "Oggi in piazza a Santa Marina, nel Golfo di Policastro, per festeggiare l'Italia che non si arrende. Auguri alla nostra Patria, a tutti gli italiani e alle Forze Armate, vanto della nostra Nazione. In questa giornata di festa, il nostro grazie va innanzitutto alle nostre donne e ai nostri uomini in divisa che, anche all’estero, sono impegnati a garantire stabilità, sicurezza, legalità, democrazia. W l'Italia!".

Le dichiarazioni di Antonio Iannone

"Grazie ai Dirigenti e Militanti della Campania che hanno animato nelle 5 province delle bellissime manifestazioni per dire SI all’Italia e NO al Governo. Abbiamo rispettato ovunque le regole del distanziamento sociale ma cantando l’Inno di Mameli abbiamo espresso il sentimento di cittadini, famiglie ed imprese che vogliono rinascere insieme alla nostra amata Nazione. Il 4 Luglio saremo a Roma per una grande manifestazione di popolo."

Gallery