Santoro in tour nei quartieri: “Dato decoro a Mariconda, ora Brignano"

“Abbiamo fatto riportare decoro quartiere di Mariconda con un piano di interventi attesi da mesi”. Esulta il consigliere di Giovani Salernitani-Dema, Dante Santoro, che dopo aver sollecitato interventi di manutenzione a Mariconda con la sua operazione Fiato sul collo, è riuscito ad ottenere il riasfaltamento delle strade dissestate ed interventi di bonifica in via Generale La Marmola e dintorni con la potatura degli alberi che hanno ridato dignità al quartiere anche in vista della processione, tanto sentita dai residenti.

L’annuncio

Santoro annuncia la prossima iniziativa: “La nostra operazione Fiato sul collo si concentra ora sul quartiere di Brignano dove i cittadini delle nuove abitazioni subiscono la mortificazione dell’amministrazione comunale che non vigilando sulla conclusione delle opere di urbanizzazione ha lasciato nel degrado migliaia di residenti. In particolare abbiamo segnalato la presenza di un palo della luce elettrica pericolante ottenendo in queste ore un sopralluogo da parte degli operai dell’Enel”. L’obiettivo del consigliere demA è rimettere al centro le istanze dei residenti del quartiere di Brignano che, intanto, saranno presenti venerdì mattina in Commissione Trasparenza, proprio su sollecito di Santoro, per far sentire la loro voce all’amministrazione comunale.