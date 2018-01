Santoro: "A Salerno serve il garante per i diritti dei disabili"

“La città di Salerno ha bisogno di un garante che si occupi dei diritti delle persone disabili”. È la proposta lanciata dal consigliere comunale Giovani Salernitani Dante Santoro, che ha preso a cuore la questione.

I dettagli

Il giovane esponente dell’opposizione spiega: “Ho proposto di istituire la figura del Garante dei diritti della Persona Disabile agli uffici competenti. Un organo riconosciuto per segnalare problemi e sollecitare interventi con un canale istituzionale ufficiale e diretto per tutelare i diversamente abili della nostra città. Sarebbe una conquista importante per la città intera. E' una scelta di civiltà, alla quale quest' amministrazione non può e non deve dire di no, che darebbe voce alle istanze di migliaia di persone ed alle loro famiglie con uno strumento importante di partecipazione ed interazione con le istituzioni. Porterò il tema in commissione competente e sono fiducioso che questa proposta possa diventare realtà con il sigillo de consiglio comunale. Un' iniziativa del genere segnerebbe una svolta importante in una città dove ci sono tanti problemi di barriere architettoniche e scarsa attenzione per i problemi dei diversamente abili. Noi ci siamo, speriamo nessuno si tiri indietro”