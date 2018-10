Santoro (+Europa): “Il reddito di cittadinanza è un divano per i giovani del Sud”

Il Gruppo +Europa Salerno lancia un’irriverente campagna social contro il reddito di cittadinanza, paragonato a un vero e proprio divano: il divano di cittadinanza, appunto.

Il coordinatore Antonio Santoro spiega: ”Il Sud ha bisogno di una politica che crei le condizioni per avere più lavoro, investimenti, sviluppo. Un governo che pensa di risolvere i problemi del Mezzogiorno con una "mancia di Stato" per i disoccupati ha già fallito. Peggio, è un governo che offende i cittadini meridionali onesti e che promuove solo il lavoro nero. La vera dignità è il lavoro, non il divano”.