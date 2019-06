Quartieri, Santoro replica a De Luca: "Per 20 anni ha messo il cappello sulle opere di Giordano"

Il consigliere comunale di Salerno Dante Santoro punzecchiato (senza essere citato direttamente) dal governatore Vincenzo De Luca, che ne ha contestato il modus operandi ed i video denuncia pubblicati frequentemente su Facebook, replica: “Mentre noi agiamo per risolvere disservizi e danni provocati da sindaco e governatore pro tempore, i due si divertono a fare chiacchiere e cabaret nei quartieri, beati loro che hanno questo buon tempo. Nel frattempo stavo facendo rimuovere l’ennesima discarica da loro causata in Via Crispi. Ogni missione compiuta è ovviamente testimoniata da denunce e richieste protocollate, non serve precisare altro”.

L’affondo

Santoro coglie anche l’occasione per lancia “un’operazione verità” su colui che definisce il “governatore solo chiacchiere” che – attacca - in questi 20 anni si è affannato a mettere il cappello sulle opere dell’ex sindaco Giordano, mentre le sue creature, poche a dire il vero, sono nel desolante elenco dei ruderi e degli ecomostri incompiuti della città”. Sul fronte mare - aggiunge - “sarebbe meglio che De Luca calasse un velo pietoso per come lo ha ridotto in questi vent’anni, anzi piuttosto andasse ad aggiustare le ringhiere arrugginite degli anni sessanta che sono ancora lì. Inutile ribadire che anche questa richiesta è stata anzitempo protocollata, e riprotocollata a più riprese, agli uffici competenti. In merito ai lavori di rifacimento stradale a San Leonardo, ovviamente sarò lì per vedere i frutti della nostra battaglia vinta per una strada che, per demerito di De Luca e del sindaco, è rimasta ai livelli dell’ Afghanistan per 15 anni. Noi possiamo rivendicare l’intervento, loro dovrebbero vergognarsi del ritardo stratosferico, per buongusto sarebbe meglio facessero dimenticare che sono la causa di questo disagio causato a migliaia di automobilisti, residenti e persone che per urgenza dovevano dirigersi all’ospedale in zona San Leonardo" conclude Santoro.