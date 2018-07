Santoro lancia #ilmiotuffoperSalerno: sfida a De Luca e Napoli

Dante Santoro accende il dibattito sul tema del mare sporco che per l'ennesima estate sta tenendo banco a Salerno con migliaia di bagnanti sul piede di guerra. Il consigliere comunale ha denunciato la spesa spropositata di 9 milioni di euro in dieci anni per i bagni pubblici a fronte dell'investimento zero per depurazione e ammodernamento della rete fognaria.

Il racconto

"Di buon mattino – ha raccontato in un video pubblicato su Facebook - ho voluto fare #IlmiotuffoxSalerno e lanciare una sfida per denunciare l'ennesima estate con un mare ridotto a fogna a cielo aperto, in una città in cui chi ha governato solo in questi ultimi dieci anni ha speso nove milioni di euro per la pulizia, a peso d'oro, dei bagni pubblici cittadini (li conoscete ?!) e zero per migliorare i sistemi di depurazione che restituirebbero il diritto di farsi i bagni nella propria città a migliaia di salernitani - ha tuonato sui social il consigliere, rilanciando un video messaggio diventato virale tra gli utenti di facebook - Diciamo basta a questa vergogna, partecipate anche voi a questa challenge, la devono vedere anche i due grandi colpevoli di questa situazione perchè forse il Governatore pro tempore ed il sindaco per errore non hanno mai fatto un bagno a Salerno e non sanno di cosa stiamo parlando”.