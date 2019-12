L’ondata delle Sardine arriva nella Valle dell'Irno: l'appuntamento in piazza a Baronissi

L’ondata delle Sardine che sta invadendo l’Italia e le sue piazze arriva anche nella Valle dell’Irno. Il Banco arriverà a Baronissi, domenica 22 dicembre, alle ore 19, presso la Piazza della Rinascita.

“Le sardine danno fastidio perché sono una moltitudine libera in mare aperto” cantava Lucio Dalla

E noi siamo pronti ! Siamo Liberi? Per questo lanciamo un accorato appello a tutte e tutti le cittadine e i cittadini del nostro territorio, a ribellarsi, a far sentire la propria voce, partecipando alla piazza di domenica 22 dicembre, per anteporre all’odio, al razzismo, alla xenofobia alla paura, i nostri corpi… facciamolo in maniera gioiosa.

Chiunque voglia può portare in piazza con se una sardina colorata ! Chiunque voglia può portare con se una chitarra per cantare e ballare, sarà ben accetto. Accogliamo tutti coloro che condividono il nostro programma, ma si dispensa nel portare in piazza bandiere di partiti politici.