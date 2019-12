"6000 Sardine Salerno", tutto pronto per il flash mob contro Salvini

“6000 Sardine” vogliono farsi sentire anche a Salerno. Dopo la grande partecipazione ai flash mob di Bologna, Modena, Firenze e Napoli, l'ondata di sardine sta invadendo l'Italia e il 6 dicembre arriverà anche nel capoluogo.

La protesta

Il titolo sarà “Salerno non si lega”. L’evento si terrà alle ore 19 in Piazza Portanova, luogo simbolo dove – dichiarano i promotori- “già nella scorsa campagna elettorale il leader leghista ha compiuto la sua passerella politica. Saremo lì proprio come fatto da lui per dire No alle politiche proposte dalla destra e da Salvini, politiche piene di odio, di rancore e di paure verso ciò che è diverso”.