Degrado lungo il fiume Sarno, Carrubba (Fiamma Tricolore) contro il Comune

Versa ancora in una situazione di degrado l’area del fiume Sarno. A denunciarlo è il referente locale del M.S Fiamma Tricolore David Carrubba che sottolinea come, “dopo due anni dalla proposta di bonificarla” con la richiesta di dar vita anche ad un tavolo regionale, non è cambiato nulla. “Cultura, cambiamento, innovazione dove sono finiti?” si domanda: “Ad oggi il cambiamento tanto atteso?

Forse perché è una zona di secondo livello? Forse perché non interessa nessuno cosa posa sulla banchina del fiume?”. Di qui il suo nuovo appello rivolto, questa volta, ai cittadini “perché la lotta che facciamo, io la metto in primo piano sia per la nostra salute sia per le generazioni future. Basta farci prendere in giro. Sarno è la mia, la nostra città”.