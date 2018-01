Arresto Aliberti, le reazioni politiche. Matrone: "Nessun vincitore, ora si volti pagina"

Arrivano le reazioni alla decisione della Cassazione di confermare l’arresto, richiesto dalla Procura Antimafia, per l’ex sindaco di Scafati Pasquale Aliberti.

I commenti

Ad intervenire per primo sulla questione è l’ex consigliere comunale Angelo Matrone: “La decisione della Cassazione va letta per quello che è. Non c’è da festeggiare o esultare, perché a perdere in questi mesi è stata Scafati. Lo dimostra le condizioni in cui i commissari straordinari sono costretti a operareMi auguro che davvero adesso si possa voltare pagina e ripartire con serenità per il bene di una comunità che, da mesi, vive piena d’angoscia ed è catapultata in vicende personali che poco hanno a che fare con i reali problemi che ha Scafati. I commercianti hanno bisogno di sgravi fiscali per non chiudere le proprie attività, le famiglie meno abbienti di politiche sociali più vicine a chi non arriva alla fine mese. La città ha bisogno solo di essere amministrata bene. Il passato si metta da parte”.

Gli fa eco il portavoce di Scafati Arancione Francesco Carotenuto: “Dispiace per l'uomo e per il padre in questo momento. Bisogna però partire dal dato maturato in questi anni: una città sciolta per infiltrazioni camorristiche, una città distrutta e affranta. Otto anni di amministrazione di centrodestra che hanno portato macerie e compressione di ogni tentativo di rinascita della città”.