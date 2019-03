Elezioni a Scafati, Salvati scende in campo: "Ecco il programma per la città"

Il centrodestra di Scafati (o almeno una parte di esso) scende in campo in vista delle elezioni comunali di maggio. Fratelli d’Italia, infatti, ufficializza la candidatura a sindaco di Cristoforo Salvati.

La squadra

Il noto medico scafatese, oltre che dalla lista del partito di Giorgia Meloni, sarà sostenuto da ben quattro liste civiche: “Noi con Scafati”, “Forti perché Liberi”, “Identità Scafatese” e “Salvati sindaco”. Alla squadra dovrebbe aggiungersi nei prossimi giorni anche la Lega di Matteo Salvini, mentre Forza Italia, almeno per il momento, sta ancora valutando la possibile candidatura di un suo candidato. Al suo fianco gli esponenti del partito della destra e delle liste civiche. E anche il sindaco di Sant’Egidio del Monte Albino Nunzio Carpentieri.

Il programma

Pronto alla sfida l’aspirante primo cittadino: “Bisogna andare oltre la cattiva politica e la gestione commisariale. Noi – ha dichiarato Salvati – vogliamo unire legalità ed ascolto dei cittadini e vigileremo sulle liste. La gente deve sapere che qui ci sono persone oneste”. Tra le priorità del suo programma per il Comune la rimodulazione del Puc (Piano Urbanistico Comune) a favore delle famiglie e delle loro esigenze di sopraelevare; la creazione di una sinergia tra Municipio e forze dell’ordine per garantire più sicurezza in tutta la città sia di giorno che di notte; la valorizzazione dei beni storici e culturali e della villa comunale; la realizzazione di nuovi parcheggi; la riattivazione dei servizi sociali a sostegno dei più poveri.