"I figli di" tra gli scrutatori: i grillini attaccano l'amministrazione Torquato

E’ polemica a Nocera Inferiore sulle modalità utilizzate per la selezione degli scrutatori in vista delle elezioni politiche del 4 marzo. A prendere di mira l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Manlio Torquato è il Movimento Cinque Stelle che paventa ombre sui nomi selezionati nonostante loro avessero proposto di dare la precedenza a disoccupati e studenti senza reddito.

In una nota gli attivisti di “Nocera in Movimento” denunciano: “Anziché fare un sorteggio tra gli aventi diritto con priorità, quindi tra coloro che hanno compilato e protocollato la domanda in quanto appartenenti alle categorie disagiate summenzionate, i nostri amministratori hanno pensato di scegliere gli scrutatori in base alla presentazione delle domande in ordine cronologico, mettendo così anche a rischio tutta l’operazione per eventuali ricorsi che potrebbero essere presentati proprio in merito al criterio utilizzato”. Di qui il sospetto sulla selezione degli scrutatori: “Non vorremmo pensare male ma – incalzano - è inevitabile. Ci chiediamo se per caso possano essere stati favoriti coloro che, eventualmente, abbiano ricevuto una soffiat” da qualcuno che li invitava a presentare domanda velocemente, in modo da rientrare tra i primi in elenco. Solo un’ipotesi, sia chiaro, ma alquanto plausibile e largamente condivisa tra i cittadini, come si evince dalla foto allegata che include alcuni commenti presenti su Facebook”. Il riferimento è ad un post in cui, alcuni utenti, ventilano l’inserimento di “figli di”. Inoltre, non si comprende con quale criterio siano stati inseriti i nominativi di chi ha inviato la domanda a mezzo Pecf (posta elettronica certificata), se siano stati rispettati l’orario e il giorno di ricezione e inseriti i richiedenti in ordine cronologico anch’essi. Insomma siamo alle solite: troppe ombre celate dietro una finta trasparenza e un approssimativo senso di giustizia”.

