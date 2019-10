Roberto De Luca inaugura la Scuola di formazione politica: ecco i primi ospiti

Roberto De Luca, come anticipato nei mesi scorsi, in attesa di una possibile chiamata all’interno della giunta comunale di Salerno, si appresta a dare il via ad una Scuola di Formazione Politica. Primo appuntamento sabato 26 ottobre, a partire dalle 10, all’interno dei locali del Grand Hotel, per discutere con alcuni sindaci provenienti da tutta Italia. Il titolo della lezione sarà: "Amministratori locali e buona politica. Lo sviluppo del Paese parte dalle città".

Gli ospiti

Tra gli invitati dal secondogenito del governatore della Campania ci saranno: Giuseppe Falcomatà, primo cittadino di Reggio Calabria, in passato molto vicino a Matteo Renzi; con lui anche Alessio Pascucci, sindaco di Cerveteri, esponente di Italia in Comune, movimento creato dall’ex 5 stelle Federico Pizzarotti; infine Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, uomo del Partito Democratico, che anche a livello locale sta sperimentando un’alleanza con il Movimento 5 Stelle.