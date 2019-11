“Scuola Manzoni" chiusa al pubblico, il consigliere Desiderio chiede chiarezza

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Scuola Manzoni chiedo venga fatta subito chiarezza in Commissione e si apra un dibattito con la cittadinanza”: così il consigliere comunale del MoVimento 5 Stelle di Pagani, Santino Desiderio scrive all'amministrazione comunale sul caso della scuola chiusa al pubblico e su cui si attende riscontro per fondi pubblici atti alla riqualificazione e alla messa in sicurezza.

“E' il momento di informare la cittadinanza e gli addetti ai lavori sullo stato della scuola e il suo futuro. Per questo motivo ho deciso di chiedere la convocazione della Commissione Consiliare al ramo, per analizzare tutta la documentazione che ha portato alla chiusura della scuola Manzoni. E' importante che sul caso venga aperto un dibattito e che la città venga messa a conoscenza dello stato reale dell'immobile, così come qual è il futuro dello stabile. Chiediamo che nella discussione, inoltre, siano invitati non solo chi ha redatto gli atti ma anche i responsabili degli uffici tecnici competenti.” afferma il consigliere pentastellato. Desiderio poi sottolineare l'azione politica messa in campo per il futuro del plesso scolastico: “Il Movimento 5 Stelle a vari livelli si sta battendo per garantire la riapertura dello storico plesso di via Garibaldi. in attesa della pubblicazione della graduatoria in merito al bando Fesr 35226 "Messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici” a cui ha partecipato il comune di Pagani per il restyling della scuola Manzoni. Seguiremo l'iter con molta attenzione. Quella dei fondi europei, pur essendo un'ottima opportunità, non sembrava la strada migliore da percorrere. Trattandosi di un intervento da risolvere da un punto di vista strutturale si poteva scegliere un'altra tipologia di finanziamento molto più immediato. Ma ora il dado è tratto e non ci resta che attendere e vagliare anche alternative” concludere il consigliere comunale Desiderio.