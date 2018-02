Scuole chiuse a Salerno, Cammarota: "Approssimazione e inadeguatezza dal Comune"

E’ polemica al Comune di Salerno per la decisione del sindaco Enzo Napoli e dell’assessore all’istruzione Eva Avossa di chiudere, soltanto questa mattina, le scuole a causa della neve.

Le critiche

A criticare il modus operandi dell’amministrazione progressista è il consigliere comunale Antonio Cammarota, che spiega: “Dopo aver riferito, a seguito dei disagi di ieri, che era assurdo chiudere le scuole per un po’ di neve perché a Belluno si va tranquillamente a scuola, come se a Belluno ci fosse l’inadeguatezza di Salerno, il sindaco e l’assessore hanno deciso, con le stesse condizioni meteo, ieri come oggi annunciate da tempo, di chiudere le scuole con un’ordinanza comunicata alle otto di mattina, quando le famiglie e gli studenti erano già per strada, e le scuole già aperte“. Per l’avvocato salernitano, quindi, “la vicenda, per l’approssimazione e la inadeguatezza dimostrata da chi amministra, lascia senza parole, rimanendo solo il dubbio se sia più l’incapacità o la faciloneria, cioè se sia meglio ridere o piangere”.