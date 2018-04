Sentenza Tar su Luci d'Artista, Celano a Napoli: "Convochi il consiglio comunale"

Dopo la sentenza del Tar che ha annullato l'aggiudicazione dell'appalto “Luci d'Artista” ed ha disposto la sottoscrizione dell'accordo quadro con la Blanchère Illumination, il capogruppo di Forza Italia Roberto Celano ha inviato una lettera al sindaco Enzo Napoli e per conoscenza anche al segretario generale del Comune Ornella Menna, al presidente della commissione Trasparenza Antonio Cammarota e ai Revisori dei Conti.

La missiva

Secondo l’esponente dell’opposizione ora “il Comune, Ente appaltante, non ha alcuna interesse a inserirsi in una controversia che riguarda esclusivamente due aziende private che intendono aggiudicarsi l'appalto. Il Comune dovrebbe essere mosso da un unico interesse: che la manifestazione si faccia e che la comunità, che potrebbe essere chiamata a rispondere di ingenti azioni risarcitorie susseguenti ad eventuali inopportune decisioni del Comune di entrare in una vicenda giudiziaria che riguarda esclusivamente parti private che presumibilmente continueranno a farsi causa, sia tutelata”. Di qui l’invito rivolto all’amministrazione comunale “ad eseguire le disposizioni del Tar ed a sottoscrivere l'accordo quadro con i francesi, evitando inutili ed immotivati appelli e lasciando che i privati continuino a tutelare nei Tribunali propri interessi, che non sono quelli della collettività. L’Ente chieda, semmai, ai privati, esclusivamente, di rinunciare, così come fatto dalla parte ricorrente in primo grado, alla richiesta di sospensiva per evitare che possa pregiudicarsi la prossima edizione di una manifestazione che è caratterizzante, orami da anni, del programma dell’Amministrazione”.

Per Celano “la delicatezza della decisione e la necessità di tutelare i contribuenti salernitani imporrebbero, inoltre, la convocazione di una seduta del consiglio comunale che auspichiamo e chiediamo fortemente, affinché tutti i Gruppi rappresentati possano esprimersi nel merito e fornire indirizzi politico-amministrativi all'Amministrazione, contribuendo alla migliore riuscita della prossima edizione “Luci d'Artista” ed a scongiurare i gravissimi rischi cui potrebbe incorrersi nella sciagurata ipotesi il Governo cittadino intendesse partecipare ad una vertenza giudiziaria che non sarebbe in alcun modo nell'interesse della città”.