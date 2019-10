"Siamo Europei", ecco i salernitani presenti all'incontro di Calenda e Richetti

Prima un incontro a Napoli, poi uno a Salerno per incontrare cittadini ed imprenditori che intendono cambiare il modo di fare politica: l’europarlamentare Carlo Calenda e il parlamentare Matteo Richetti - entrambi ex Pd - hanno illustrato il progetto politico di “Siamo Europei”, movimento che punta a garantire una “valida alternativa ai populismi di destra e di sinistra”, partendo da un secco No all’alleanza tra il Movimento 5 Stelle ed il Partito Democratico.

I presenti

Ad ascoltare l’intervento di Richetti e Calenda, in un bar del Corso Vittorio Emanuele, il consigliere comunale di Salerno Leonardo Gallo, il sindaco di Nocera Superiore Giovanni Maria Cuofano, il presidente del consiglio comunale di Pellezzano Alessandra Senatore e il consigliere comunale di Battipaglia Alessio Cairone.