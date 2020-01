Sicurezza, Fratelli d'Italia: "Il taser entrerà nella dotazione delle forze dell'ordine?"

Ormai sembra proprio ufficiale, finita la fase sperimentale, il taser entrerà nella dotazione delle forze dell'ordine, e per i corpi di polizia municipale? La competenza è dei comuni, a loro toccherà la scelta di adeguarsi, oppure no.

Pertanto, Fratelli d’Italia Salerno chiede all’amministrazione Napoli una presa d'atto delle tante aggressioni subite dagli agenti di polizia municipale a Salerno, senz’altro un campanello d'allarme non trascurabile, che rende necessario consentire agli agenti stessi di operare in sicurezza e, in quest'ottica, il taser è uno strumento all'avanguardia che può essere impiegato tranquillamente in un centro urbano.

Si evitino i soliti preamboli e si provveda con urgenza all'acquisizione dei dispositivi. La richiesta è stata già avanzata dalla rappresentanza sindacale e noi la condividiamo in pieno. La sicurezza in città è una priorità, per realizzarla a pieno occorrono investimenti.