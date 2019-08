“Il sindaco a casa tua” a Palomonte: al via l'iniziativa

Al via, a Palomonte, l’iniziativa “Il sindaco a casa tua”, per avvicinare l'amministrazione comunale ai bisogni dei cittadini impossobilitati a raggiungere Palazzo di Città.

L'iniziativa

Dunque, il sindaco Mariano Casciano si recherà in prima persona presso le varie abitazioni per raccogliere e risolvere le problematiche più disparate, recepire richieste e proposte. Per un appuntamento è sufficiente prenotarsi lasciando all'Ufficio Protocollo: nome e cognome, indirizzo e numero di telefono, oppure inviando un messaggio privato alla pagina ufficiale del Comune.

Parla il sindaco



Cari cittadini,

interpretando le esigenze di confronto e di informazione e, volendo superare gli ostacoli di tempo, di spostamento e di impedimenti materiali, è nata l'iniziativa "Il Sindaco a casa tua" (daremo priorità agli anziani e alle persone con problemi di mobilità), per informarvi, per confrontarci e per recepire le vostre richieste e le vostre proposte.