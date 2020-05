Emergenza sanitaria, il grande cuore del sindaco di Montano Antilia

Complessa da gestire, l'emergenza sanitaria, per le amministrazioni comunali del territorio. Tra i tanti sindaci che stanno facendo fronte all'epidemia oggi giunta alla sua Fase 2, a distinguersi per merito, senza dubbio, anche il sindaco di Montano Antilia Luciano Trivelli.

Le attività

Il primo cittadino del comune salernitano, infatti, nei primi tempi della pandemia, ha provveduto di sua tasca alla spesa delle persone meno abbienti, per poi promuovere, con una rete di volontari, la distribuzione gratuita delle mascherine per grandi e piccini. Ancora, da sindaco-medico, si è fatto promotore delle consulenze sanitarie a distanza e, tra le ultime iniziative messe in campo per la sua comunità, quella dei bonus caffè, per risollevare l'economia locale messa in ginocchio dal lockdown. Insomma, come segnalato da molti lettori, il sindaco Trivelli, come altri colleghi del territorio, ha gestito con lucidità l'emergenza, senza mai mettere da parte il cuore.