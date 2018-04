Elezioni, sindaco di Pontecagnano: incontro Forza Italia-FdI

Su iniziativa del cordinamento cittadino di Forza Italia di Pontecagnano, nella giornata di oggi, giovedì 12 aprile, alle ore 17, presso la sede di via Torino, si terrà un incontro tra una rappresentanza di Forza Italia ed una delegazione cittadina di Fratelli d'Italia "al fine di convenire - si legge nella nota stampa - le ragioni dell'unità e cercare la sintesi necessaria per consentire al centro-destra di presentarsi compatto alle prossime elezioni amministrative di Pontecagnano". Il partito nelle scorse settimane aveva indicato come candidato sindaco Antonio Anastasio. In questi giorni è continuato il dialogo con gli alleati. Ora si attende la fumata bianca per la candidatura unitaria del giovane ex assessore comunale Francesco Pastore, che può già contare sull'appoggio di diverse liste civiche.