Siniscalco sul Forum dei Giovani di Baronissi: "C'è già un presidente"

Tony Siniscalto, capogruppo al Consiglio Comunale di Nuova Baronissi, ha commentato l'apertura per le domande alla carica di componente dell'Assemblea del Forum dei Giovani. "Era il febbraio 2017 quando ci appellavamo al sindaco Valiante perché il Forum, quell'organismo di partecipazione (a carattere elettivo) che si propone di avvicinare i giovani alle istituzioni e viceversa, potesse lavorare per contribuire al dibattito socio-politico di Baronissi. Nel marzo 2016 il direttivo, riunitosi per la rielezione annuale del suo presidente, sceglieva Guido Scarano che ne avrebbe dovuto prendere la guida".

Le accuse di Siniscalco

"Quelle elezioni - ha continuato il consiere comunale - non sono piaciute alla maggioranza di Governo della città, così questo organismo, che viene istituito dai Comuni che ne riconoscono il ruolo sociale, è stato boicottato in ogni modo fino a farlo scomparire e senza nemmeno un atto ufficiale. Oggi leggiamo, invece, che sono aperte le iscrizioni per le domande alla carica di componente dell'Assemblea del Forum dei Giovani. Sarà perché si avvicina la prossima scadenza elettorale del 2019? Purtroppo chi si riempie la bocca di frasi ad effetto sterili e vuote solo di circostanza, intende fare politica ai danni dei giovani. Si tratta dei soliti carrozzoni politici che hanno nominati e non eletti per continuare a fare clientelismo. Noi, però, non ci stiamo e chiediamo a gran voce che il Forum risorga con i giovani membri eletti nel 2016. Le elezioni non sono un qualcosa che si può annullare - ha incalzato Siniscalco - Se fosse così la maggioranza dei cittadini di Baronissi, dopo quattro anni di amministrazione fallimentare, manderebbe volentieri a casa l'attuale sindaco. Cosa che senza dubbio accadrà alla prossima tornata elettorale, ma rispettando le regole e proseguendo nel solco della democrazia che è insita nella comunità di Baronissi. Il sindaco non è mai stato uno di noi!" ha concluso.