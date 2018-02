Esposito smaschera De Luca Jr: "E' il Pd ad aver firmato il contratto con la Soget"

Le critiche di Piero De Luca alla Soget suscitano l’ironia del centrodestra. In particolare del candidato unitario di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Noi con l’Italia-Udc e Lega Gennaro Esposito: “Apprendo con stupore che il Pd non riesce a fare pace con se stesso e dopo aver consentito, nel comune di Salerno, la caccia al contribuente con cartelle esattoriali di dubbia legittimità, adesso, pur di evitare la rabbia degli elettori, fa marcia indietro chiedendo a se stesso di sospendere l'invio di migliaia di cartelle”. Per il noto commercialista di Salerno, dunque, “è lo stesso Pd, sia chiaro a tutti, che ha firmato il contratto di servizio con la Soget, l'azienda che all'improvviso diventa il nemico pubblico numero uno. Sono confusi ed in preda al panico. Non sanno più che bugie raccontare agli elettori” conclude Esposito.