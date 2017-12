Elezioni 2018, sondaggio Ipr Marketing per la provincia di Salerno: i dati

In attesa che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sciolga le Camere per indire nuove elezioni, i partiti, anche in provincia di Salerno, si stanno organizzando per l’imminente campagna elettorale. La sfida sarà difficile. E, a quanto pare, si prevede un testa a testa tra centrosinistra e centrodestra con il Movimento Cinque Stelle che continua a crescere grazie al vento dell’antipolitica. Almeno questo è il dato che emerge da un sondaggio, pubblicato in esclusiva dal quotidiano Il Mattino di Salerno, commissionato ad inizio dicembre dal partito salernitano di Fratelli d’Italia.

I risultati

Complessivamente sono stati contattati via telefono 1000 cittadini residenti nella nostra provincia. Il Pd si conferma primo partito, con il 31.0%, in quanto può contare sull’ “effetto De Luca” soprattutto in terra salernitana. Si colloca al secondo posto, invece, il Movimento 5 Stelle con il 26 %, mentre Forza Italia si attesta al 22 %. Staccato al 10 % il partito di Fratelli d’Italia; mentre non raggiungono il 5 % le altre formazioni testate: Mdp-Articolo1 (2 %), Alternativa Popolare (2%), Sinistra Italiana (1%), Campo Progressista (1 %), altri 5%.

Poiché il sondaggio è stato realizzato all’inizio del mese non sono stati testati la nuova Lega nazionale di Salvini, il partito unitario della sinistra “Liberi e Uguali” di Pietro Grasso, la nuova formazione “Insieme” alleata col Pd e la quarta gamba centrista del centrodestra.