Scrutatori, sorteggio con priorità ai disoccupati a Nocera Superiore

Una lista elettorale dedicata’composta dai cittadini in difficoltà perché senza un lavoro. È la misura approvata nell’ultima Commissione elettorale per attivare la procedura della nomina degli scrutatori con modalità sociali, in vista delle elezioni politiche di marzo, per “dare un piccolo sostegno” alle persone che si trovano attualmente in uno stato di disoccupazione.

I dettagli

L’Ufficio incaricato redigerà nei prossimi giorni un modulo ad hoc che dovrà essere prodotto da coloro che faranno istanza di partecipazione alla misura. La condizione unica e necessaria per essere inseriti nella lista elettorale ‘dedicata’ è certificare la contingenza dello status di disoccupazione. Le modalità di nomina saranno effettuate sempre mediante sorteggio pubblico.

Il commento

Soddisfatto il presidente della commissione Maurizio Lamberti: “È un indirizzo che abbiamo delineato e che è stato ampiamente condiviso nell’ultima riunione - spiega - è una misura rivolta a quelle persone in difficoltà per dare loro un aiuto, seppur piccolo, a chi si trova senza lavoro. Un altro aspetto che abbiamo determinato in commissione riguarda chi ha già fatto lo scrutatore nell’ultima tornata: non potrà rifarlo per la seconda volta consecutiva. Con quest’altra misura intendiamo dare la possibilità anche ad altri di poter accedere al sorteggio”.