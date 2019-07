Angri: sospeso il consiglio comunale, il Prefetto nomina il commissario

Sospeso il consiglio comunale di Angri: il Prefetto ha nominato un commissario ad acta per provvedere all'approvazione del rendiconto di gestione relativo alle esercizio finanziario 2018, già deliberato dalla giunta e non approvato dal consiglio.

La motivazione

Nonostante la diffida a consegnare il documento entro il 6 luglio, infatti, il bilancio non è stato approvato. Dunque, il prefetto ha inviato al Ministero dell'Interno la proposta per l'attivazione della procedura di scioglimento del consiglio comunale che intanto è stato sospeso. Nominato, infine, Alessandro Valeri come commissario prefettizio per la gestione dell'ente.