Sosta selvaggia in via Monti, l'ira di Pessolano: "Superato ogni limite"

In occasione di Luci d’Artista torna la sosta selvaggia in via Monti a Salerno. A denunciarlo, su Facebook, è il consigliere comunale Donato Pessolano che sbotta: “Questa sera si è superato ogni limite”.

La denuncia

Il riferimento è alle macchine parcheggiate in malo modo, sabato sera, addirittura sullo spartitraffico. L’esponente della maggioranza pubblica anche alcune fotografie: “La colpa non è purtroppo dei vigili, i quali sono comandati di servizio, ai quali vengono impartiti ordini su questa strada solo durante la settimana, non durante un weekend di Luci d'Artista. Per iscritto ho chiesto l'installazione di dissuasori sul tratto in questione, ma chi ne aveva la competenza mi ha risposto che verranno fatti dei marciapiedi lungo il tratto, come se si risolvesse il problema. Al ridicolo si aggiunge il ridicolo! Non so più a quale Santo rivolgermi, i residenti, fino a poco fa, a ragion veduta mi hanno tempestato di messaggi, timorosi per la loro sicurezza. Non perdo la faccia per colpa di qualche antipatia dichiarata nei miei confronti. Chi non sa fare il suo lavoro deve andare via”.

