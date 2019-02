Lotti e De Luca Jr all’Arechi, Santoro: “Non passano per il palazzetto dello Sport?"

Il consigliere d’opposizione Dante Santoro commenta la visita allo stadio Arechi di Salerno dell’ ex ministro allo sport Luca Lotti accompagnato dal figlio del governatore della Campania, il parlamentare Piero De Luca. “Ho notato con quanta enfasi si stiano celebrando le installazioni dei sedili allo stadio Arechi in vista della manifestazione sportiva delle Universiadi, cosa attesa da decenni e della quale ci felicitiamo tutti, ma una domanda mi è sorta spontanea: parlando di sport, nel tour organizzato all’ ex ministro non hanno previsto una tappa al Palazzetto dello sport?”

L’attacco

L’esponente di Giovani Salernitani-Dema ci va giù duro: “La verità è che mentre si celebravano in pompa magna i sedili allo stadio Arechi a due passi da lì campeggiava l’incompiuta ventennale che doveva essere il monumento dello sport salernitano e invece è diventato l’ ecomostro riprova del fallimento della politica delle chiacchiere di questi anni. Invitiamo – incalza Santoro - gli attori della pantomima di stamattina a dare risposte concrete sull’ impiantistica sportiva, il mondo dello sport è in ginocchio, Salerno perde decine di società sportive all’ anno a causa di impianti da terzo mondo e un’ amministrazione che ha “abbandonato il campo” da anni. Azioneremo il nostro fiato sul collo nelle prossime settimane per dare voce al disagio di sportivi e società. A causa dell’ inettitudine politica e la mancanza di programmazione di questi anni la città si avvia verso la desertificazione sportiva e sceneggiate come quelle di stamattina lasciano il tempo che trovano” conclude il giovane consigliere comunale.