Staffetta per l’unità della Repubblica e dei diritti per tutti: flash mob in piazza Portanova

I Giovani Comuniste\i il Collettivo Studenti Ribelli* parte integrante e promotori del Comitato locale Contro l autonomia differenziata di Salerno Invitano alla partecipazione della *"Staffetta per l’unità della Repubblica e dei diritti per tutti"* indetta dal Comitato Nazionale contro l autonomia differenziata. Invitiamo i nostri coetanei con i quali viviamo il disagio di vivere scuole fatiscenti, vogliamo accendere ancora una volta i riflettori sulla carenza di una edilizia scolastica di qualità nella nostra provincia. Invitiamo i cittadini e le cittadine, e tutti coloro oggi si sentano impegnati o attaccati da questa riforma a scendere in piazza con noi per un flash mob con il materiale del coordinamento nazionale e con le foto della sulla situazione dell’edilizia scolastica nella nostra provincia ed evidenziando contemporaneamente, la concreta che tale riforma incida peggiorando le condizioni materiali del patrimonio pubblico, dei servizi al cittadino (sanità scuola, infrastrutture) a causa non solo della pessima gestione dei finanziamenti ma sopratutto delle competenze previste con il disegno di legge e progetto dell’autonomia differenziata, ossannata dalla Lega di Salvini e dal Governo Conte. L' appuntamento per tutte e tutti è per Sabato 14 in Piazza Portanova a Salerno per le ore 18 30.