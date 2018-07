Pontecagnano Faiano, Pastore contro Lanzara: "Criticava noi, ma assume 7 staffisti"

Il leader dell’opposizione di centrodestra Francesco Pastore attacca a muso duro il primo cittadino di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara per le sue prime nomine in seno all’amministrazione comunale.

Le critiche

Pastore va all’attacco: “Mentre la città è ferma, il sindaco si muove e cambia idea: dopo aver pesantemente criticato, in passato, le spese di staff, adesso assume subito, come primo atto amministrativo di rilievo, cinque collaboratori full time e due part time che cureranno la sua immagine e segreteria”. Il consigliere di minoranza ci va giù duro: “Mentre Casa Parrilli è sempre più isolata e anche le strade adiacenti vivono nel caos – afferma – nessuno si preoccupa di fornire risposte sui tempi di riapertura del sottopasso ferroviario e del tratto di via Torino e sull’iter del progetto per il sottopasso pedonale. Mentre i lavori pubblici già avviati in città sono fermi da settimane, nessuno si impegna per individuare i funzionari comunali e i nuovi responsabili unici dei procedimenti per la prosecuzione degli interventi. Mentre la nostra città vive una preoccupante crisi per la raccolta dei rifiuti, nessuno si prodiga per trovare soluzioni alternative efficaci e programmare una riorganizzazione del servizio”.

Da qui, dunque, il passaggio sulla procedura di assunzione per i sette collaboratori: “Per carità – chiarisce l’esponente della minoranza – nulla di illegittimo da parte del primo cittadino e niente contro i neo staffisti. Ma, in questo momento così importante, sono sicuramente altre le priorità per Pontecagnano Faiano. La minoranza è, come sempre, disponibile ad affrontarle, lavorando insieme, nell’esclusivo interesse del nostro territorio e della nostra Comunità”.