Strade colabrodo a Montecorvino Rovella: Rossomando scrive alla Provincia

Su richiesta del sindaco Egidio Rossomando, il responsabile dell'ufficio tecnico comunale Paolo Carrafiello ha effettuato una serie di sopralluoghi lungo le principali arterie provinciali che attraversano il territorio di Montecorvino Rovella.

I dettagli

Da una prima verifica effettuata sono emerse una serie di criticità tra cui: “La presenza di numerose buche sulle sedi viarie con grave pericolo al traffico veicolare e pedonale”. Per questo l’amministrazione comunale ha inviato una lettera agli uffici di Palazzo Sant’ Agostino, sollecitando il settore operativo di manutenzione strade, diretto dal dirigente Domenico Ranesi: “Ad intervenire - si legge- con la massima urgenza per l'esecuzione dei lavori di ripristino e di messa in sicurezza delle strade Provinciali numero 324, 428 e ex SS164, al fine di evitare pericolo alla privata e alla pubblica incolumità”.

Il commento del primo cittadino: