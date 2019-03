Santoro in tour nell’ Alto Sele: "fiato sul collo" per le strade provinciali

Inizia il viaggio nella “Provincia d’Amare” del consigliere provinciale Dante Santoro. Prima tappa, oggi, nell’Alto Sele. Un tour per ascoltare, confrontarsi, promuovere e valorizzare le bellezze del territorio e sviluppare idee.

Il commento

Questa mattina l’attenzione è stata rivolta alle strade di collegamento tra i comuni dell’Alto Sele. “Sarà la nostra battaglia, il nostro fiato sul collo per chiedere interventi urgenti per le strade provinciali dissestate di Colliano e Laviano”, spiega Santoro che aggiunge: “Ho incontrato gli amministratori comunali dei due comuni, con loro mi sono confrontato ed ho portato il mio contributo per la risoluzione di un problema che è paradossale ai giorni d’oggi. Sarà la mia battaglia per Colliano e Laviano ma per tutte le strade provinciali del salernitano. Chiederò – conclude Santoro – agli uffici competenti una mappa generale delle strade e proseguirò il mio tour”.