Rilancio del Sud, De Luca incontra Provenzano: "Ecco i prossimi obiettivi"

Il deputato del Pd Piero De Luca ha incontrato il con il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale Peppe Provenzano. Un faccia a faccia definitivo “interessante e proficuo” dal diretto interessato: “C’è stata grande sintonia su un tema che è particolarmente caro a entrambi: il rilancio e lo sviluppo del Mezzogiorno d’Italia”.

Il futuro

Per il parlamentare democratico: “Nei prossimi mesi sarà fondamentale prevedere misure mirate, in grado di consentire al Sud di recuperare competitività sfruttando il suo enorme potenziale, le sue straordinarie eccellenze ed energie. Dovremo impegnarci insieme per attrarre investimenti, rafforzando ad esempio lo strumento delle Zes, rilanciare le infrastrutture, riqualificare le periferie e soprattutto affrontare la vera emergenza meridionale, il lavoro, prendendo spunto in particolare dal Piano di ingressi nella P.A. messo in campo dalla Regione Campania. E’ una grande sfida, ma non faremo mancare il nostro supporto”. Infine De Luca Jr augura “buon lavoro al ministro Provenzano” con il quale – conclude – “sono certo avremo numerose occasioni di confronto e collaborazione istituzionale”.