Svincolo Angri-Scafati, Cirielli scrive alla De Micheli: "Chiarisca i ritardi e sblocchi il cantiere"

“Presenterò un’interrogazione parlamentare al ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli per sapere perchè non sono stati ancora completati i lavori dello svincolo di Angri previsti lungo la Strada Statale 268 “del Vesuvio”. Lo annuncia il Questore della Camera e parlamentare salernitano di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli, su sollecitazione del sindaco di Scafati Cristoforo Salvati, il quale si sta interessando della questione e che, nei giorni scorsi, ha inviato una nota in merito ai vertici dell’Anas.

La polemica

Per l'esponente del partito di Giorgia Meloni "è davvero inaccettabile come, a distanza di sette mesi dall’apertura dei primi due km, tra la località Bagni di Scafati e via Ortalonga di Angri, il cantiere non sia stato ancora completato con l’attivazione della stazione di esanzione di Angri prevista per l’estate del 2019. L’apertura di tale svincolo contribuirebbe a favorire un significativo decongestionamento del traffico pesante sia per il territorio di Scafati, che per quello di Angri. Per questo, anche a seguito delle criticità emerse durante la fase dei monitoraggi in tutta Italia richiesti dal Ministero a seguito del crollo del Ponte Morandi, chiedo al ministro De Micheli di conoscere i motivi dei ritardi riguardanti la conclusione dei lavori che risalgono al periodo in cui, alla guida del Ministero, vi era il suo predecessore ed ora alleato di governo Danilo Toninelli distintosi, nell’ultimo anno e mezzo, per inadeguatezza e incompetenza in materia di infrastrutture. La verità che per un anno i 5 Stelle hanno bloccato tutto e ora l’Italia deve ripartire” conclude Cirielli.