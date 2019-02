Bellomo (FdI): "Per il Tanagro bisogna passare dalle parole ai fatti"

Francesco Bellomo, consigliere delegato del Consorzio di Bonfica Vallo di Diano e Tanagro e consigliere comunale di Atena Lucana in quota Fratelli d'Italia, dopo la delibera del presidente del Consorzio Beniamino Curcio con la quale si chiede di istituire un tavolo tecnico al fine di adottare tutte le misure necessarie per la messa in sicurezza del Tanagro, torna sulla situazione di grave degrado in cui versa il fiume.

Il commento

"Sono molto contento che il Consorzio di Bonifica condivide il mio allarme sull'emergenza del fiume Tanagro, da me lanciato circa due mesi fa - ha commentato il consigliere Bellomo - gli organi competenti e tutte le autorità interessate dovrebbero agire, bisogna prendere iniziative immediate, non c'è più tempo da perdere con tecnicismi. Bisogna ripulire il fiumeTanagro ed operare immediatamente con la manutenzione ordinaria, ormai da tempo abbandonata - incalza Bellomo - la Regione dovrebbe fare la sua parte e disporre in modo chiaro il da farsi, poiché questo assenteismo non porta altro che gravi rischi per il territorio e crea pericoli per l'incolumità della popolazione. Ho richiesto anche un interrogazione parlamentare (a firma del senatore Iannone) è arrivato il momento però di passare dalle parole ai fatti - conclude Bellomo- sperando non si debba verificare qualche evento catastrofico o qualche vittima perchè avvengano i giusti provvedimenti".