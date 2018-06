Teatro Verdi: le 10 domande del "Meetup Amici di Beppe Grillo" a Napoli e De Luca

Continua a tenere banco la polemica sulla gestione del Teatro Verdi che ha contrapposto Movimento 5 Stelle da un lato e Comune e Regione dall'altro, con i primi che hanno accusato l'Amministrazione di poca trasparenza nella gestione dei fondi ed i secondi che, invece, difendono l'operato e la gestione degli ultimi anni del massimo cittadino. Gli attivisti del Meetup Amici di Beppe Grillo di Salerno, infatti, hanno preparato una lista di 10 domande rivolte al sindaco Vincenzo Napoli ed al governatore Vincenzo De Luca per fare luce su alcuni punti della vicenda.

La lettera

"Ci chiediamo se l’azione di denuncia nella gestione del Teatro G. Verdi, promossa in qualità di cittadini liberi e desiderosi di poter contribuire al miglioramento della qualità di vita nella nostra città, abbia risvegliato la coscienza etica e morale dei politici comunali e regionali - spiegano gli attivisti del Meetup - Abbiamo lamentato una scarsissima, per non dire inesistente, trasparenza nella spesa pubblica di questa impresa che da 10 anni viene gestita da un direttore artistico nominato dalla Giunta Comunale che, qui a Salerno, ha sempre un solo vertice: Vincenzo De Luca". Gli attivisti, poi, hanno anche puntato il dito contro l'opposizione che sarebbe: "Assolutamente inesistente in questo Comune che continua a negare ai cittadini un ruolo fondamentale negli equilibri democratici, funzionali alla gestione dei rapporti politici in favore dell’interesse collettivo e non di un vergognoso vantaggio personale".

Le domande