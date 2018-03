Elezioni politiche 2018, il ritiro della tessera elettorale: le informazioni

Il Ministero dell’interno ricorda che gli elettori, per poter esercitare il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione nelle cui liste risultano iscritti, dovranno esibire, oltre ad un documento di riconoscimento valido, la tessera elettorale. Chi avesse smarrito la propria tessera, potrà chiederne il duplicato agli uffici comunali, che a tal fine saranno aperti da martedì 27 febbraio a sabato 3 marzo, dalle ore 9 alle ore 19, e domenica 4 marzo, giorno della votazione, per tutta la durata delle operazioni di voto. In caso di mancanza della tessera, gli elettori devono richiedere al più presto il rilascio del duplicato, evitando di concentrare tali richieste nei giorni di votazione. Da lunedì 19 febbraio 2018, per richiedere il duplicato della tessera elettorale, oltre la sede dell’Ufficio Elettorale di Via Picarielli (Ex Scuola Elementare), sono aperte altre Unità Periferiche,

Apertura Anagrafe Palazzo di Città per il rilascio

L'unità periferica del Settore Anagrafe di Palazzo di Città (ufficio attiguo Teatro Augusteo), resterà aperta:

- dal 22 febbraio al 3 marzo 2018, dalle ore 8,30 alle ore 19,00;

- domenica 4 marzo 2018 , dalle ore 7,00 alle ore 23,00 (orario di chiusura dei seggi).

Per richiedere il duplicato della tessera elettorale, oltre la sede dell’Ufficio Elettorale di Via Picarielli (Ex Scuola Elementare) e all'unità di Palazzo di Città, sarà aperto anche il Vestuti sabato 3 marzo dalle 9 alle 12,30 e domenica 4 marzo 2018 (giorno della votazione) dalle 7 alle 23.