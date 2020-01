Chiusura team controlli di Sala Consilina: Piero De Luca incontra il vice Ministro

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Scende in campo contro la chiusura del Team Control dell'Agenzia delle Entrate di Sala Consilina, l'onorevole Piero De Luca: "Ho contattato personalmente e chiesto un incontro urgente con il Vice Ministro dell'Economia Antonio Misiani per scongiurare la possibile decisione della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Salerno di chiudere il "Team Controlli" di Sala Consilina. E nelle prossime ore mi rivolgerò personalmente anche ai responsabili territoriali. Va scongiurata la scomparsa di un servizio essenziale per l'economia del territorio, la cui chiusura comporterebbe gravissimi danni per cittadini, professionisti ed imprese costretti a gravose ed onerose trasferte presso la sede di Salerno".

"Il Sud della provincia di Salerno - continua il deputato dem - è un territorio ricco di potenzialità e risorse ma senza i servizi essenziali di civiltà rischia una desertificazione economica e sociale". "Sono certo che il Vice Ministro Misiani - che ha già dato ampia disponibilità al confronto - comprenderà le ragioni del territorio e dell'economia salernitana, e potrà fornire un contributo alla risoluzione del problema che peraltro è già disponibile con una diversa e più adeguata organizzazione delle risorse e del personale in servizio".