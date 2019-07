Concessione per deviare il Fusandola, interrogazione di Celano e Russomando

Chiedono chiarezza in merito alla concessione della deviazione del torrente Fusandola, i consiglieri comunali di opposizione Roberto Celano e Ciro Russomando. "Il 15 settembre del 2013, è stata rilasciata la concessione relativa al torrente “Fusandola” che aveva durata effettiva di 48 mesi e, dunque, fino al 15 settembre del 2017 - scrivono i consiglieri- Alla data della scadenza si sarebbe dovuto procedere al rinnovo della concessione in questione e nel frattempo, si è appreso che un CTU, nominato dalla Procura di Salerno, ha ritenuto abusiva la deviazione del “Fusandola”, anche in relazione ad una nota del Dirigente del Genio Civile di Salerno che attesta che non sia stata rilasciata alcuna concessione o autorizzazione per la deviazione del suddetto torrente"".

L'interrogazione di Celano e Russomando