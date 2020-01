Regionali 2020, si lavora alla lista "De Luca Presidente": ecco i possibili candidati

In attesa che dal Pd nazionale arrivi l’ufficialità della sua ricandidatura alla presidenza della Regione e dopo l’appello al dialogo lanciato al M5S e Pd, il governatore della Campania Vincenzo De Luca continua a lavorare alla composizione delle liste elettorali.

Il totonomi

Al fianco di Pd e Psi, ci sarà sicuramente la lista “De Luca Presidente” che sarà capeggiata da Luca Cascone, consigliere regionale uscente ed attuale presidente della commissione mobilità a Palazzo Santa Lucia. Cascone, da sempre fedelissimo di De Luca, ha già aperto il suo comitato elettorale nel cuore della città, in via Dei Principati. Nella stessa lista potrebbe correre anche l’assessore comunale alle politiche sociali Nino Savastano che, per la prima volta, punterebbe a conquistare uno scranno all’interno del consiglio regionale di Napoli. Tra le donne sarebbe “corteggiata” dai deluchiani la consigliera comunale Paola De Roberto, presidente della commissione consiliari della politiche sociali. E’ caccia ai candidati in rappresentanza di altri territori della provincia, in primis Agro nocerino e Piana del Sele.