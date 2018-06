Traffico in tilt sul raccordo Salerno-Avellino, Esposito: "Ora basta"

Le lunghe code di traffico che, quotidianamente, si verificano lungo il raccordo Salerno-Avellino verso Salerno suscitano l’ira di Gennaro Esposito, coordinatore del collegio Salerno-Cava-Valle dell’Irno di Fratelli d’Italia, che su Facebook pubblica una foto e sbotta: “Io non posso stare zitto. E' vergognoso che, ogni mattina, centinaia di cittadini di Mercato San Severino, Fisciano, Baronissi e Pellezzano debbano rimanere bloccati, in macchina, sulla Salerno-Avellino”.

La denuncia

Il noto commercialista salernitano ci va giù duro: “Ogni santa mattina fino ad agosto, secondo quanto riferito dall'Anas. E perchè? Per poche decine di metri di cantiere nei pressi di Fratte? E gli amministratori locali erano stati informati ? O, come al solito, non ne sapevano nulla?”. Per questo Esposito annuncia: Chiederò ai parlamentari Edmondo Cirielli ed Antonio Iannone di Fratelli d'Italia di presentare una interpellanza al Ministro delle Infrastrutture. Io non sto zitto!”.

