Domenica di traffico a Salerno, il centrodestra: ”Comune inadeguato a gestire la viabilità"

Dopo il caos verificatosi, domenica sera, a Salerno, con lunghe code di auto formatesi non solo nel centro cittadino ma anche sulla Tangenziale e sulle autostrade (A3 e raccordo Salerno-Avellino) esplode la polemica politica al Comune.

La polemica

Questa mattina si è svolta la riunione della Commissione Mobilità alla presenza del comandante della Polizia Municipale Antonio Vecchione. “Si è appreso che quanto accaduto non era affatto imprevedibile e che nella giornata di ieri l’assessore alla mobilità Domenico De Maio non ha interagito con chi è alla guida dei vigili urbani” attaccano i consiglieri comunali di centrodestra Roberto Celano (Forza Italia), Ciro Russomando (Attiva Salerno), Peppe Zitarosa (Lega-Salvini) e Antonio Cammarota (La Nostra Libertà), secondo i quali, quella di ieri, è stata una “domenica da incubo per i salernitani, prigionieri in una città senza governo, completamente paralizzata ed abbandonata al suo destino”.

Per gli esponenti dell’opposizione “ancora una volta emerge l’incapacità amministrativa”. E denunciano all’unisono: “Un piano traffico inadeguato, controllo del territorio insufficiente, nessuna sinergia con altre forze di polizia come richiesto anche in Commissione Trasporti, trasporto pubblico locale fatiscente, hanno contribuito a paralizzare Salerno e a dimostrare, ancora una volta, che la città merita altro governo. Pertanto – concludono Celano, Russomando, Zitarosa e Cammarota - si ha la sensazione che l’inerzia di questa Giunta non consentirà alcun miglioramento anche nelle prossime domeniche.”