Treofan di Battipaglia e riforme: parla Piero De Luca

"Ritengo indispensabile continuare a tenere alta l'attenzione sulla vicenda della Treofan di Battipaglia. Per questo, ho appena presentato due interrogazioni parlamentari al Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministro del Lavoro".

Così in una nota il deputato Dem Piero De Luca.

"Ho chiesto, da un lato, che si convochi con urgenza un nuovo Tavolo al quale possano sedere le organizzazioni sindacali, i rappresentati dell’azienda e le istituzioni locali, dall'altro, che sia prorogata la Cassa integrazione straordinaria per i lavoratori dell’azienda. Sono due azioni necessarie per procedere concretamente verso la reindustrializzazione del sito, e per tutelare adeguatamente nel frattempo, i dipendenti e le loro famiglie. Continuerò a seguire costantemente questa vertenza-conclude De Luca- perché non possiamo assolutamente permettere che il nostro territorio subisca una così pesante desertificazione industriale, che produrrebbe danni economici e sociali enormi in un'area del Paese già fortemente provata dalla crisi negli ultimi anni"

