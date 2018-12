Trivellazioni, Cirielli contro il M5S: "Vuole svendere il Vallo di Diano"

“Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa e i Cinque Stelle vogliono svendere il territorio salernitano alle compagnie petrolifere”. A denunciarlo è il questore della Camera dei Deputati Edmondo Cirielli che fa sapere che la commissione Via (valutazione impatto ambientale) del ministero ha dato parere favorevole alle richieste della Shell di effettuare trivellazioni nelle aree di Monte Cavalo, nel vallo di Diano, tra la Campania e la Basilicata.

La polemica

Per questo l’esponente di Fratelli d’Italia annuncia un’interrogazione parlamentare al ministro del Governo Conte e si domanda: “Non erano loro quelli che si battevano contro le trivellazioni? In difesa del territorio? Una volta al governo, stanno, invece, svelando il vero volto. Distruggendo una delle più belle aree della Campania in nome degli interessi dei gruppi petroliferi. Cittadini e comitati del Vallo di Diano, che giustamente si sentono traditi del M5S, meritano tutta la mia solidarietà ma soprattutto l’impegno a sostenere in Parlamento le loro ragioni contro l’ennesimo scempio ai danni della nostra terra” conclude Cirielli.