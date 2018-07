Aumentano i tumori nel Cilento e Vallo di Diano: interrogazione di Castiello

Gli ultimi dati disponibili in merito alla diffusione delle malattie tumorali nelle zone del Cilento e del Vallo di Diano mostrano una situazione molto preoccupante. Infatti, su un campione significativo di assistiti residenti nella provincia di Salerno, la percentuale di ammalati di cancro raggiunge quasi il 5% della popolazione, con picchi superiori anche alla media nazionale nei distretti di Vallo della Lucania e di Sapri.

L’interrogazione

Lo denuncia il senatore del Movimento Cinque Stelle Francesco Castiello, che ha presentato un’interrogazione ai ministri della Salute e dell’Ambiente, Giulia Grillo e Sergio Costa, per affrontare la grave problematica. “In queste zone - spiega - la situazione è ancora più allarmante poiché la carenza di insediamenti industriali e di attività produttive rischiose per l’insorgenza di malattie oncologiche non giustifica i livelli rilevati della malattia.Sono presenti, inoltre, più indizi che inducono a ritenere che in varie località del territorio, particolarmente in occasione dell’esecuzione di lavori pubblici e di opere pubbliche, possano essere stati illecitamente occultati rifiuti pericolosi, che hanno vulnerato l’ambiente, e che le condotte adduttrici dell’acqua potabile sono ancora, in parte non irrilevante, costituite da tubazioni di cemento amianto, le cui fibre, diluendosi nell’acqua, favoriscono l’insorgenza di malattie oncologiche”. Per questo ha deciso di interessarsi della questione: “Dopo anni di silenzi e di mancate azioni di prevenzione, adesso è giunto il momento di far luce su questa drammatica situazione che affligge i nostri territori”.