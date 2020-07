Udc, il medico salernitano Polichetti nominato vice coordinatore regionale

Mario Polichetti è il nuovo vice coordinatore regionale per l’Udc. Nomina importante per il medico del Ruggi, già responsabile nazionale del partito per la sanità.

La biografia

Nato a Roccapiemonte il primo ottobre 1965, responsabile del reparto “Gravidanza a rischio” presso l’azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, Polichetti è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Napoli, specializzato in Ginecologia e ostetricia. Vanta inoltre la specializzazione in Microchirurgia presso la Columbia University.

Il commento di Polichetti: