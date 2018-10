Rinasce l'Udc a Salerno, Marotta e Mocerino: "Alleati con il centrodestra"

L’Udc rinasce in provincia di Salerno e guarda al centrodestra. Questa mattina la presentazione ufficiale alla presenza del commissario provinciale Nino Marotta, del coordinatore regionale Carmine Mocerino e di diversi esponenti di area moderata. Presente anche il candidato presidente della Provincia del centrodestra Roberto Monaco.

La collocazione politica

A fare chiarezza sulle alleanze in vista delle elezioni comunali e provinciali è stato Mocerino: “Ci sono i margini per riorganizzare il partito nel territorio salernitano. Noi vogliamo rafforzare l’area moderata che si contrappone al sistema di potere deluchiano”. Poi conferma: “L’unità del centrodestra, in occasione delle elezioni provinciali, non era scontata. Ma è una buona notizia”. Dal canto suo Marotta ha ribadito: “L’Udc offre la sua presenza legata a valori chiari e veri. Vogliamo coinvolgere i giovani e le donne che, troppo spesse, sono messe ai margini. E guardare ai problemi reali dei cittadini. Non solo di quelli che vivono del centro delle città, ma soprattutto di coloro che vivono nelle periferie e nelle frazioni”.

I nomi

Presenti alla conferenza stampa, oltre a Mocerino e Marotta, anche il consigliere comunale Pietro Damiano Stasi, l’ex sottosegretario Paolo Del Mese, l'ex europarlamentare Giuseppe Gargani e diversi consiglieri e assessori dei comuni della provincia.