Udc, ecco i nomi del direttivo di Salerno: appello al centrodestra

Il commissario dell’Udc di Salerno Nino Marotta, nel corso di una conferenza stampa, ha presentato tutti i nuovi membri del direttivo provinciale. Al suo fianco il consigliere comunale Pietro Stasi l’ex europarlamentare Giuseppe Gargani.

I nomi

Fanno parte della nuova squadra del partito: Giovanna Albano, Mario Ametrano, Giovanni Basso, Lucia Brevi, Angelo Capuano, Guido Capuano, Carmine Carillo, Lina Cuomo, Vito D’Agostino, Francesco D’Ambrosio, Antonio D’Angelo, Gennaro Della Mura, Roberto Di Giacomo, Emanuele Esposito, Massimo Falci, Umberto Ferrigno, Enzo Finizzola, Giacinto Grandito, Roberto Grasso, Daniele Guarnieri, Franco Iannone, Giuseppe Lanzetta, Emilio Masala, Massimo Petrosino, Antonio Piccirillo, Giuseppe Piegari, Pietro Pisacane, Giovan Battista Robustelli, Pantaleo Sansone, Romano Speranza, Pietro Stasi, Paolo Toscano, Annamia Volpe e Giovanni Volpe.

L’appello

Marotta, nel corso del suo intervento, a lanciato un appello agli altri partiti del centrodestra: “Sul piano locale non siamo inferiori a nessuno. Per questo siamo disponibili ad incontrarci con gli alleati ed avviare una collaborazione politica costruttiva in tutti i comuni per scegliere i candidati alla carica di sindaco, nell’ottica che nessuno è migliore di un altro”.